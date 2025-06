Miley Cyrus: O şarkıları söylemem yasaklandı

Şarkıcı Miley Cyrus, bir döneme damga vuran Disney dizisi Hannah Montana karakteri ile şöhreti yakaladı. Grammy ödüllü şarkıcı ve oyuncu, dizi şarkılarını seslendirmesinin yasak olduğunu söyledi.

Cyrus, Disney'den ayrıldıktan sonra artık Hannah Montana şarkılarını söylemesine Disney'in izin vermediğini söyledi.

The Ringer adlı podcast'e konuşan yıldız, "Disney'den ayrıldıktan sonra Hannah Montana dizisine ait hiçbir şarkıyı söylememe izin verilmedi. Şarkıları söylemek istediğim de söylenemez. ‘We Can’t Stop’ ve ‘Wrecking Ball’ gibi şarkıların yanında ‘The Best Of Both Worlds’u söylemem saçma olurdu." ifadelerini kullandı.