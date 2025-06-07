Miley Cyrus: O şarkıları söylemem yasaklandı

The Ringer adlı podcast'e konuşan yıldız, "Disney'den ayrıldıktan sonra Hannah Montana dizisine ait hiçbir şarkıyı söylememe izin verilmedi. Şarkıları söylemek istediğim de söylenemez. ‘We Can’t Stop’ ve ‘Wrecking Ball’ gibi şarkıların yanında ‘The Best Of Both Worlds’u söylemem saçma olurdu." ifadelerini kullandı.

Şarkıcı Miley Cyrus, bir döneme damga vuran Disney dizisi Hannah Montana karakteri ile şöhreti yakaladı. Grammy ödüllü şarkıcı ve oyuncu, dizi şarkılarını seslendirmesinin yasak olduğunu söyledi.

Cyrus şarkılarını söyleyemediği için üzgün olduğunu "O şarkılarda sesim var, yine de onları söyleyemeyecek olmak üzücüydü." sözleriyle ifade etti.

Şarkıcı, Disney Efsanesi olarak kabul edildikten sonra bu şarkıları seslendirme izni aldığını söyledi.



DISNEY'İN "EN GENÇ EFSANESİ" SEÇİLDİ



Cyrus, geçtiğimiz yıl Disney'in "en genç efsanesi" seçildi. Oyuncu, bu ödülün sahibi olan en genç isim oldu.

Disney Channel'da Hannah Montana dizisinde canlandırdığı karakterle yıldızı parlayan Cyrus, dizi 2006 yılında yayınlandığı esnada 13 yaşındaydı.



12 bin kişinin katıldığı D23 hayran fuarında ödülünü almak için sahneye çıkan oyuncu, "Hannah Montana olmaktan hala gurur duyuyorum. Bu ödül birçok yönden Hannah'ya ve tüm sadık hayranlarına ve hayalimi gerçeğe dönüştüren herkese adanmıştır" dedi. Oyuncu “Dizide hayatımın nasıl olabileceğinin tadına bakmıştım ve o andan itibaren başka hiçbir şey istemedim" dedi.

