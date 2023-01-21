Miley Cyrus'ın 'intikam şarkısı' rekor kırdı

Shakira'nın eski sevgilisine ithafen yazdığı iğneleyeci sözleri olan şarkıdan sonra bir başka hamle de Miley Cyrus'tan gelmişti. Yeni şarkısı "Flowers" ile eski eşi Liam Hemsworth'e gönderme yaptığı düşünülen şarkıcı, Spotify’da bir rekora imza attı.

BİR HAFTADA 100 MİLYON İZLENME



Eski eşinin doğum gününde yayınlanan şarkıda "Beni senin sevebileceğinden daha iyi sevebilirim" sözleriyle bu iddiayı güçlendiren şarkıcı, bir haftada 100 milyon dinlenmeyle Spotify rekoru kırdı.

Spotify, 20 Ocak'ta şarkının bir hafta içinde en çok dinlenen şarkı olarak rekor kırdığını duyurdu. Spotify tarihinde ilk kez bir şarkı yedi günde 100 milyondan fazla dinlendi. "Flowers" ilk haftasında 99,37 milyon dinlemeyle rekoru kıran K-Pop grubu BTS’nin “Butter” şarkısını da geride bıraktı.

Gözde çift, on yıllık ilişkilerini bir dargın bir barışık devam ettirdikten sonra 2018’de evlenmişti ancak 2020 yılında boşanmaya karar verdi.