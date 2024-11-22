Milla Jovovich ve Dave Bautista başrolde: In The Lost Lands'in vizyon tarihi belli oldu

George R.R. Martin'in fantastik kısa öyküsünden uyarlanan "In The Lost Lands" filmi için geri sayım başladı. Başrollerini Milla Jovovich ve Dave Bautista'nın paylaştığı filmin vizyon tarihi belli oldu.

Milla Jovovich ve Dave Bautista başrolde: In The Lost Lands'in vizyon tarihi belli oldu

Kült dizi "Game of Thrones"un yazarı George R. R. Martin, 1982 tarihli fantastik kısa öyküsünden uyarlanan uyarlamasının vizyon tarihini duyurdu.

Başrollerini Dave Bautista ve Milla Jovovich'in paylaşacağı  "In The Lost Lands" adlı öyküden uyarlanan film, 28 Şubat 2025'te vizyona girecek.

Ünlü yazar, haberi "Not A Blog" adlı kişisel blogundan duyurdu.

Milla Jovovich ve Dave Bautista başrolde: In The Lost Lands'in vizyon tarihi belli oldu - 1

"In The Lost Lands" adlı hikaye, aşkta mutluluğu bulma konusunda çaresiz kalan bir kraliçe tarafından tehlikeli bir göreve gönderilen cadı Gray Alys'i (Jovovich) konu alıyor.

Yönetmenliğini Paul W.S. Anderson'ın üstlendiği filmin senaryosu, Anderson ve Constantin Werner tarafından beyazperdeye uyarlandı.

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