Milla Jovovich ve Dave Bautista başrolde: In The Lost Lands'in vizyon tarihi belli oldu

"In The Lost Lands" adlı hikaye, aşkta mutluluğu bulma konusunda çaresiz kalan bir kraliçe tarafından tehlikeli bir göreve gönderilen cadı Gray Alys'i (Jovovich) konu alıyor.



Yönetmenliğini Paul W.S. Anderson'ın üstlendiği filmin senaryosu, Anderson ve Constantin Werner tarafından beyazperdeye uyarlandı.