Milli bilardocu Semih Saygıner'in hayatı dizi oluyor
Dünya Bilardo Şampiyonu Semih Saygıner'in hayatı dizi olacak.
1994 yılında ilk Dünya Bilardo Şampiyonluğunu kazanan milli bilardocu Semih Saygıner'in hayatı dizi olacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin adı "Usta" olacak.
Dijital bir platformda yayınlanması planlanan dizinin yönetmenliğini Umur Turagay üstlenecek. 60 yaşındaki Saygıner’in ilham veren yaşam öyküsü, 1972 yılında Sakarya’da başlayacak Belçika ve Kore’ye uzanacak.
8 bölümlük dizinin çekimlerinin Haziran sonunda başlaması planlanıyor.
Semih Sayıner/1981
Başar Başaran’ın kaleme alacağı dizide Semih Saygıner’i canlandıracak oyuncunun kim olacağı ise merak konusu.
Saygıner, uzun yıllardır oyuncu Şenay Gürler ile aşk yaşıyor.
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