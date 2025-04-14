Milli bilardocu Semih Saygıner'in hayatı dizi oluyor

Dünya Bilardo Şampiyonu Semih Saygıner'in hayatı dizi olacak.

Milli bilardocu Semih Saygıner'in hayatı dizi oluyor

1994 yılında ilk Dünya Bilardo Şampiyonluğunu kazanan milli bilardocu Semih Saygıner'in hayatı olacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin adı "Usta" olacak.

Dijital bir platformda yayınlanması planlanan dizinin yönetmenliğini Umur Turagay üstlenecek. 60 yaşındaki Saygıner’in ilham veren yaşam öyküsü, 1972 yılında Sakarya’da başlayacak Belçika ve Kore’ye uzanacak.

8 bölümlük dizinin çekimlerinin Haziran sonunda başlaması planlanıyor.

Milli bilardocu Semih Saygıner'in hayatı dizi oluyor - 1 Semih Sayıner/1981

Başar Başaran’ın kaleme alacağı dizide Semih Saygıner’i canlandıracak oyuncunun kim olacağı ise merak konusu.

Saygıner, uzun yıllardır oyuncu Şenay Gürler ile aşk yaşıyor.

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