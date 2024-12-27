Milli şair Mehmet Akif Ersoy kabri başında anıldı
İstiklal Marşı'nın yazarı milli şair Mehmet Akif Ersoy, vefatının 88. yıl dönümünde Edirnekapı'daki kabri başında anıldı.
İstanbul Valiliğince, Mehmet Akif Ersoy'un Edirnekapı Şehitliği'ndeki kabri başında düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Törende, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İstanbul Müftü Yardımcısı Ahmet Aktürkoğlu dua etti. Ersoy'un kabrine protokol üyeleriyle birlikte karanfil bırakan İstanbul Valisi Davut Gül, sonrasında törene katılan çocuklarla sohbet etti. Edirnekapı'ya gelen öğrenciler de Ersoy'un kabrini ziyaret ederek dualar okudu.
Törene, Vali Gül'ün yanı sıra İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Keskin, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi 1. Başkanvekili Nuri Aslan, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, Eyüpsultan Kaymakamı Arslan Yurt ve Eyüsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen katıldı.
MISIR'DA ANILDI
Mısır'da uzun yıllar yaşayan İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy, vefatının 88'inci yılında başkent Kahire'de anıldı. Yunus Emre Enstitüsünde (YEE) düzenlenen anma programına, Türkiye’nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, bazı akademisyenler, medya temsilcileri ve YEE öğrencileri katıldı.
Programda, Ersoy'un Mısır'da yaşadığı yıllara ait arşiv belgeleri de sergilendi.
İlk kez sergilenen belgeler arasında, ünlü Türk besteci İsmail Hakkı tarafından 1937’de bestelenen İstiklal Marşı'nın nota belgesi, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Mehmet Akif Ersoy arasında Kur’an-ı Kerim’in Türkçe tefsiri ve tercümesi için yapılan sözleşme, Kahire'deki Türk Büyükelçiliği tarafından 1936 yılında Ankara Emniyet Müdürlüğüne gönderilen, Mehmet Akif Ersoy'un Mısır'daki durumu ve oğlunun Türkiye'de askerlik yapma talebine ilişkin bir mektup da yer aldı.
Etkinlik kapsamında Mehmet Akif Ersoy’un hayatı, önemli eserleri, Mısır’daki yaşamı ve Kahire'de yazdığı şiirler üzerine panel düzenlendi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 88. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"İstiklal Marşı gibi abidevi bir şiirle milletimizin şahsiyetini ve haysiyetini ebedileştiren, bütün insanlığın vicdanına Safahat'ıyla tercüman olan Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 88'inci yıl dönümünde rahmetle, minnetle yad ediyorum. 63 yıllık çileli hayatının çoğu sürgünle, zorlukla ve mücadeleyle geçen merhum Akif; yaşantısıyla, duruşuyla, dirayetli kişiliği, derin ilmi ve örnek ahlakıyla İstiklal Şairi sıfatını ziyadesiyle hak eden abidevi bir karakterdir."
Ersoy'un inandığı gibi yaşamaktan, yaşadığı gibi yazmaktan hiç vazgeçmediğini kaydeden Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
"Hayatını şiirine, şiirini de hayatına nakşetmiş büyük bir usta olan Akif'te olmayan hiçbir duygu onun eserlerine girmemiş, gönül imbiğinden geçirmediği hiçbir sözü sarf etmemiştir. Mehmet Akif Ersoy, kalemiyle doğruluk ve cesaret timsaliydi. İnandığı değerler uğrunda bedel ödemekten asla çekinmeyen Mehmet Akif Ersoy, hissiyatıyla birlikte milletin hayallerine de tercüman olmuştur. Merhum Akif, varlık-yokluk mücadelemizin ruhunu ve fikri cephesini inşa eden en önemli münevverlerimizdendir. Ebedi aleme irtihalinin yıl dönümünde Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u hürmet, rahmet ve minnetle yad ediyor, vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum."
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