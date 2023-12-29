Milli Saraylar Resim Müzesi görüntülendi

Sultan Abdülmecid döneminde inşa edilen, Tanzimat'ın ilanından sonra şehzadelerin dışa kapalı sürdürdükleri hayatın sona ermesiyle birlikte serbest yaşama geçişlerinin mimari simgesi olan daire, Sultan Abdülaziz, Sultan V. Murad, Sultan II. Abdülhamid, Sultan V. Mehmed Reşad, Yusuf İzzettin Efendi, Sultan VI. Mehmed ve Halife Abdülmecid tarafından kullanıldı.



Dairenin bir bölümü, restorasyon çalışmalarının ardından 22 Mart 2014'te Milli Saraylar Resim Müzesi olarak ziyarete açıldı.



Son dönem Osmanlı sarayının resim beğenisini, Türkiye'de Batılı anlamda ilk tablo koleksiyonunun oluşumunu ve gelişimini yansıtan tek mekan olma özelliği taşıyan müzede, dairenin ikinci bölümündeki restorasyonun tamamlanmasının ardından yeni bir düzen oluşturuldu.



Bu sayede genişleyen müzede, 16. yüzyıl ile 20. yüzyıl arasında uzun bir zaman dilimine tarihlendirilen toplam 553 eser sergileniyor.

Tematik bölüm sayısı 34 olan müzede, Félix-Auguste Clement'in "Gatah Çölü'nde Prens Halim'in Ceylan Avı: Tazı Payı" adlı eseri de yer alıyor.



Müzede çekilen görüntülerde Osmanlı padişahlarının portrelerinin sergilendiği alan bulunuyor. Farklı tabloların da yer aldığı görüntülerde, müzenin özenle işlenmiş tavanı ve devasa büyüklükteki avizeleri dikkati çekiyor.