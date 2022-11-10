Millie Bobby Brown: Bir filmde Britney Spears'ı canlandırmak isterdim

Stranger Things ve Enola Holmes gibi yapımlarla tanınan İngiliz oyuncu, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda Britney Spears hakkında bir film çekilirse şarkıcıyı canlandırmak isteyebileceğini söyledi. Brown "Kameralar önünde büyümesini kendimle özdeşleştiriyorum. Onu tanımıyorum ama resimlerine baktığımda onun hikayesini doğru bir şekilde ekrana taşıyabileceğime inanıyorum" dedi.

"BEN HENÜZ ÖLMEDİM"

Brown'ın bu yorumunun ardından Britney Spears'tan cevap gecikmedi. Hayatının bir film olma fikrine henüz hazır olmadığının sinyallerini veren şarkıcı "Duyduğuma göre hayatımı film yapmak isteyenler varmış. Dostum, ben daha ölmedim" yorumunda bulundu.