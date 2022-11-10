 Millie Bobby Brown: Bir filmde Britney Spears'ı canlandırmak isterdim | N-Life

Millie Bobby Brown: Bir filmde Britney Spears'ı canlandırmak isterdim

Stranger Things dizisinin yıldızı Millie Bobby Brown, verdiği bir röportajda bir gün Britney Spears'ın hayatını konu alan bir filmde ünlü şarkıcıyı canlandırmak istediğini söyledi. Spears'ın cevabı ise gecikmedi

Millie Bobby Brown: Bir filmde Britney Spears'ı canlandırmak isterdim

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Stranger Things ve Enola Holmes gibi yapımlarla tanınan İngiliz oyuncu, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda hakkında bir film çekilirse şarkıcıyı canlandırmak isteyebileceğini söyledi. Brown "Kameralar önünde büyümesini kendimle özdeşleştiriyorum. Onu tanımıyorum ama resimlerine baktığımda onun hikayesini doğru bir şekilde ekrana taşıyabileceğime inanıyorum" dedi.

Millie Bobby Brown: Bir filmde Britney Spears'ı canlandırmak isterdim - 1

"BEN HENÜZ ÖLMEDİM"

Brown'ın bu yorumunun ardından Britney Spears'tan cevap gecikmedi. Hayatının bir film olma fikrine henüz hazır olmadığının sinyallerini veren şarkıcı  "Duyduğuma göre hayatımı film yapmak isteyenler varmış. Dostum, ben daha ölmedim" yorumunda bulundu.

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