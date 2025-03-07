Millie Bobby Brown gerçek adını açıkladı

Stranger Things dizisinde hayat verdiği ''11'' karakteriyle şöhret kapısını aralayan dünyaca ünlü yıldız Millie Bobby Brown , şu sıralar The Electric State filmiyle gündemde. Rol arkadaşı Chris Pratt ile Buzzfeed'e konuşan 21 yaşındaki yıldız, aslında adının Millie Bobby Brown değil, " Millie Bonnie Brown" olduğunu açıkladı.

GÖRÜNÜŞÜYLE İLGİLİ YORUMLARA İSYAN ETTİ

Öte yandan Millie Bobby Brown, geçtiğimiz mayıs ayında Jake Bongiovi ile sessiz sedasız evlenmişti. Bir süredir gözlerden uzak olan Millie Bobby Brown, yeni filmi The Electric State'nin galasında tarzıyla gündem oldu. Ünlü oyuncunun giyim tarzı beğenilmezken yaşından büyük göründüğüne dair eleştiler almıştı.

Kendini yaşından büyük göstermeye çalıştığı ve her haliyle genç bir kadın gibi değil de 40'larında bir ev hanımı gibi göründüğü söylenen yıldız oyuncu, bu sözlere ateş püskürdü.



"BENİ ZAMAN İÇİNDE DONMUŞ GİBİ GÖRMEK İSTİYORLAR"



Sosyal medya hesabından bir video yayınlayan Millie Bobby Brown, "Bu sektöre 10 yaşında adım attım. Dünyanın gözleri önünde büyüdüm ama nedense insanlar benimle birlikte büyüyemiyor. Beni, zaman içinde donmuş gibi görmek istiyorlar. Sanki hâlâ Stranger Things'in ilk sezonundaki gibi görünmem gerekiyormuş gibi davranıyorlar. Ve artık öyle görünmediğim için hedef haline geldim" ifadelerini kullandı.

HAKKINDA YAZILAN MAKALELERİN BAŞLIKLARINI OKUDU



Kendisi ile ilgili "Millie Bobby Brown gibi Z kuşağı mensupları neden bu kadar kötü yaşlanıyor?" ve "Millie Bobby Brown yüzüne ne yaptırdı?" gibi manşetlere dikkat çeken oyuncu, yetişkin yazarların zamanlarını yüzünü, vücudunu ve tercihlerinin analizine harcamasının rahatsız edici olduğunu belirtti.