Milli Saraylar müzelerinde yüzde 288 ziyaretçi artışı

Milli Saraylar Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Covid-19 salgınından sonra turizmde yaşanan hareketlilik, Milli Saraylar gişe verilerine de yansıdı. 2021 ve 2022'nin ilk 6 aylık ziyaretçi verileri arasında büyük bir fark kaydedildi.



Buna göre 2022'de Milli Sarayları ziyaret eden turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 288 artışla 2 milyon 565 bin 257'ye ulaştı. 2021'de bu rakam, 660 bin 253 olarak kayıtlara geçmişti.



Dünyanın en güzel sarayı seçilen Topkapı Sarayı, ziyaretçi artışında 1 milyon 404 bin 697 kişiyle başı çekti. Topkapı'yı, 635 bin 56 turistle Dolmabahçe Sarayı takip etti.



Yabancı ziyaretçi sayısında da önemli bir artış gözlendi. Milli Sarayları gezen yabancı ziyaretçi sayısı, yüzde 233 artışla 360 bin 107'den, 1 milyon 199 bin 943'e çıktı.



Ziyaretçi verilerinde, ramazan ayında açılan İslam Medeniyetleri Müzesi de yaklaşık 3 ayda 334 bin 87 kişiyi ağırladı.



Anadolu Yakası'nın en çok ziyaret edilen sarayı Beylerbeyi Sarayı da turist sayısını 23 bin 778'den, 154 bin 523'e çıkardı. Ziyaretçi artışında, 2021'in nisan ayında açılışı yapılan Beykoz Cam ve Billur Müzesi de dikkati çekti. Müze, bu sene 110 bine yakın kişinin uğrak noktası oldu.



Bu yıl en az tarihi yapılar kadar bahçelerin de ilgi gördüğü belirtildi. Milli Saraylara bağlı yapıların sadece bahçesini gezmek ve görmek isteyenler, yüzde 130 artışla 62 bin 575'ten, 148 bin 69'a yükseldi. Sayının artmasında Milli Saraylara bağlı kafelerin verdiği hizmetin etkili olduğu görüldü.



Ziyaretçi profilinde bu sene öne çıkan bir diğer husus da Milli Sarayların yeniden yabancı turistin gezi duraklarından biri haline gelmesi oldu. Avrupalı turist sayısında İspanyollar ve Yunanistanlılar ilk sıralarda yer aldı. Orta Doğulu ziyaretçi gruplarına az sayıda Uzak Doğulu turist de eklendi.