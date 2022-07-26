Milyonfest İstanbul için geri sayım: Sahne alacak isimler

Haberler 26.07.2022 - 11:30
İİstanbul’un en büyük açık hava müzik festivallerinden Milyonfest İstanbul’un 3’üncüsünü gerçekleştirilecek.
Milyon Beach Kilyos’ta 28-29-30-31 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Milyonfest İstanbul’da 4 gün boyunca Athena, Sertab Erener, Cem Adrian, Ceza, Pinhani, Feridun Düzağaç, Gökhan Türkmen, Sefo, Flört’ün de aralarında olduğu birçok sanatçı sahne alacak.
Kamp imkanının da sunulacağı festivalde katılımcılar, deniz, güneş, plaj ve müzik keyfini doyasıya yaşayabilecek.
28 Temmuz Perşembe
Ceza
Gökhan Türkmen
Perdenin Ardındakiler
Dedublüman
Kula
Nasıl Yani
29 Temmuz Cuma
Sertab Erener
Sefo
Flört
Sedef Sebüktekin
Bostancı Dayı
You May Kiss The Bride
30 Temmuz Cumartesi
Athena
Feridun Düzağaç
Eypio
Hedonutopia
Kıvılcım Ural
Holistic Tsunami
31 Temmuz Pazar
Cem Adrian
Pinhani
Sena Şener
Aydilge
Hipersona
Kasamam