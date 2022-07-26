Milyonfest İstanbul için geri sayım: Sahne alacak isimler

İstanbul’un en büyük açık hava müzik festivallerinden Milyonfest İstanbul’a geri sayım başladı. Festivalde Ceza'dan Sertab Erener'e  Athena'dan Cem Adrian'a birçok isim sahne alacak.

Milyonfest İstanbul için geri sayım: Sahne alacak isimler

Haberler 26.07.2022 - 11:30

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İİstanbul’un en büyük açık hava müzik festivallerinden Milyonfest İstanbul’un 3’üncüsünü gerçekleştirilecek. 

Milyon Beach Kilyos’ta 28-29-30-31 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Milyonfest İstanbul’da 4 gün boyunca Athena, Sertab Erener, Cem Adrian, Ceza, Pinhani, Feridun Düzağaç, Gökhan Türkmen, Sefo, Flört’ün de aralarında olduğu birçok sanatçı sahne alacak.

Kamp imkanının da sunulacağı festivalde katılımcılar, deniz, güneş, plaj ve müzik keyfini doyasıya yaşayabilecek.

28 Temmuz Perşembe

Ceza

Gökhan Türkmen

Perdenin Ardındakiler

Dedublüman

Kula

Nasıl Yani

29 Temmuz Cuma

Sertab Erener

Sefo

Flört

Sedef Sebüktekin

Bostancı Dayı

You May Kiss The Bride

30 Temmuz Cumartesi

Athena

Feridun Düzağaç

Eypio

Hedonutopia

Kıvılcım Ural

Holistic Tsunami

31 Temmuz Pazar

Cem Adrian

Pinhani

Sena Şener

Aydilge

Hipersona

Kasamam

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