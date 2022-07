Milyonfest İstanbul için geri sayım: Sahne alacak isimler

İİstanbul’un en büyük açık hava müzik festivallerinden Milyonfest İstanbul’un 3’üncüsünü gerçekleştirilecek.

Milyon Beach Kilyos’ta 28-29-30-31 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Milyonfest İstanbul’da 4 gün boyunca Athena, Sertab Erener, Cem Adrian, Ceza, Pinhani, Feridun Düzağaç, Gökhan Türkmen, Sefo, Flört’ün de aralarında olduğu birçok sanatçı sahne alacak.



Kamp imkanının da sunulacağı festivalde katılımcılar, deniz, güneş, plaj ve müzik keyfini doyasıya yaşayabilecek.



28 Temmuz Perşembe



Ceza



Gökhan Türkmen



Perdenin Ardındakiler



Dedublüman



Kula



Nasıl Yani



29 Temmuz Cuma



Sertab Erener



Sefo



Flört



Sedef Sebüktekin



Bostancı Dayı



You May Kiss The Bride



30 Temmuz Cumartesi



Athena



Feridun Düzağaç



Eypio



Hedonutopia



Kıvılcım Ural



Holistic Tsunami



31 Temmuz Pazar



Cem Adrian



Pinhani



Sena Şener



Aydilge



Hipersona



Kasamam