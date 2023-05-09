Milyonfest Kapadokya 8 Haziran'da başlıyor

Kapadokya’da ilki geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen Milyonfest Kapadokya’nın ikincisi, 8-9-10-11 Haziran tarihlerinde Karakuş Eğlence Merkezi’nde yapılacak.
Milyonfest Kapadokya’da Athena, Selda Bağcan, Cem Adrian, Pinhani, Seksendört, Fatma Turgut, Umut Kuzey’in de aralarında olduğu Türkiye’nin sevilen sanatçıları sahne alacak. 4 günde 16 sanatçı konser verecek.
Milyonfest Kapadokya’nın programı şöyle:
8 Haziran Perşembe
Pinhani
Fatma Turgut
Dedublüman
Gökçe
9 Haziran Cuma
Selda Bağcan
Seksendört
Umut Kuzey
Batu Akdeniz