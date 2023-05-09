Milyonfest Kapadokya 8 Haziran'da başlıyor

Milyonfest Kapadokya’nın ikincisi 8-11 Haziran arasında yapılacak. Festivalde Athena, Selda Bağcan, Cem Adrian, Pinhani, Seksendört, Fatma Turgut gibi ünlü isimler sahne alacak.

Milyonfest Kapadokya 8 Haziran'da başlıyor
Selda Bağcan 9 Haziran Cuma günü festivalde sahne alacak

’da ilki geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen Milyonfest Kapadokya’nın ikincisi, 8-9-10-11 Haziran tarihlerinde Karakuş Eğlence Merkezi’nde yapılacak.

Milyonfest Kapadokya’da Athena, Selda Bağcan, Cem Adrian, Pinhani, Seksendört, Fatma Turgut, Umut Kuzey’in de aralarında olduğu Türkiye’nin sevilen sanatçıları sahne alacak. 4 günde 16 sanatçı verecek.

Milyonfest Kapadokya’nın programı şöyle:

8 Haziran Perşembe

Pinhani

Fatma Turgut

Dedublüman

Gökçe


9 Haziran Cuma

Selda Bağcan

Seksendört

Umut Kuzey

Batu Akdeniz

Milyonfest Kapadokya 8 Haziran'da başlıyor - 1 Milyonfest sahnesi konukları arasında Athena da var

10 Haziran Cumartesi

Athena

Madrigal

Güneş

Can Gox


11 Haziran Pazar

Cem Adrian

Sena Şener

Yaşlı Amca

Skapova

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