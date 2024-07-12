Minyonlar 3 filminin vizyon tarihi belli oldu

Çılgın Hırsız 4 filminin gişede büyük bir başarı yakalamasının ardından Universal ve Ullumination şirketleri Minyonlar serisinin yeni filminin vizyon tarihini açıkladı. Minyonlar 3, 30 Haziran 2027'de vizyona girecek.

Brian Lynch'in kaleme alacağı filmin yönetmen koltuğunda ise ilk üç Çılgın Hırsız filminin yönetmeni Pierre Coffin oturacak.

"Çılgın Hırsız" ve "Minions" filmleri toplamda yaklaşık 5 milyar dolar hasılat elde ederek tarihin en büyük animasyon serisi haline geldi.

