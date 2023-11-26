Misi’nin florasını sanata yansıttılar

Bursa Nilüfer’in doğa harikası Misi Mahallesi (Gümüştepe) çok özel bir sanat çalışmasına daha ev sahipliği yaptı. 2019 yılında “Misi’nin Florası” programı çerçevesinde Türkiye’nin farklı yerlerinden gelerek ekoloji üzerine düşünüp üreten genç sanatçılar, 4 farklı mevsimde Misi’yi gözlemledi.

Tarihi ve doğal güzelliklerle bezenen bölgede bitkileri inceleyen, doğadan dokular toplayan sanatçılar, bir süre Misi’de kalarak sanatsal üretimlerini gerçekleştirdi. Ressam Fulya Çetin’in yürüttüğü program çerçevesinde Misi Sanatevi’nde çalışmalar yapan sanatçıların üretimleri, Nazım Hikmet Kültürevi’nde düzenlenen sergiyle sanatseverlerin beğenisine sunuldu.