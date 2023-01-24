Mısır'da 2 bin yıllık yerleşim alanı bulundu

Mısır Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığı, ülkenin güneyindeki Luksor kentinde, Roma döneminden kalma yaklaşık 2 bin yıllık yerleşim alanı bulunduğunu duyurdu.

Mısır'da 2 bin yıllık yerleşim alanı bulundu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, kentin doğu yakasındaki Luksor Tapınağı'na bitişik bir alanda MÖ 30 - MS 395 yıllarına ait Roma döneminden kalma ilk yerleşim kentinin ortaya çıkarıldığı ifade edildi.

Mısır'da 2 bin yıllık yerleşim alanı bulundu - 1

Thebes antik kentinin bir uzantısı olduğu belirtilen alanın, Luksor Valiliğinin doğu kıyısındaki 'en önemli ve en eski yerleşim yeri olduğu' kaydedildi.

Mısır'da 2 bin yıllık yerleşim alanı bulundu - 2
Mısır'ın açık hava müzesi: Luksor Tapınağı

Mısır'ın açık hava müzesi: Luksor Tapınağı

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Halihazırda Luksor şehri olarak bilinen Thebes kenti, antik 'ın en önemli şehirlerinden biri kabul ediliyor.

Antik Thebes ve mezarları 1979'da UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne eklenmişti.

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