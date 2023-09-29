Mısır’daki Mumyalama Müzesi dünya genelinde türünün tek örneği

MUMYALAMA İŞLEMİ YAKLAŞIK 70 GÜN SÜRÜYOR



Antik Mısırlılar, öldükten sonra yeniden dirileceklerine ve ölüm sonrasında başka bir hayatın var olduğuna inandıkları için ölen firavunların ve kutsal kabul edilen bazı hayvanların bedenlerinin korunmasına önem gösteriyordu.



Mısır Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığının resmi internet sitesinde yer alan bilgilerye göre, mumyalama işlemi yaklaşık 70 gün süren çeşitli adımlardan oluşuyor.



Ölünün iç organlarının çıkartılarak bedenin temizlenmesiyle başlanan süreçte cesedin sodyum tuzuyla kurutulduğu ve son alarak keten kumaşlarla sarmalandığı belirtiliyor. İç organlar da mumyalanarak “Kabuniyye” adlı çömlek tarzı kaplarda muhafaza ediliyor. Mumyalanan bedenlerin bozulmaması için ayrıca sargıların içine sihirli muskalar konulduğu ifade ediliyor.

