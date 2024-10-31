Moana 2 vizyona girmeden rekor kırdı

Dünya çapında yaklaşık 644 milyon dolar hasılat yapan ve 2016'da iki Oscar adaylığı elde eden Moana (2016) filminin devamı geliyor.Disney imzalı film, vizyona girmeden rekor kırdı. İlk başta dizi olması planan yapım, 2024 yılının en yüksek ön satış rakamına ulaştı.

The Hollywood Reporter'ın haberine göre, Moana 2, Ters Yüz 2 ve Deadpool ve Wolverine gibi yapımları da geride bıraktı.



Dave Derrick Jr.'ın yönetmen koltuğunda oturduğu ikinci filmde de Dwayne Johnson ve Auli’i Cravalho yer alıyor. Film, 27 Kasım'da vizyona girecek.



TANITIMI REKOR KIRDI



Film tanıtımı ise ilk 24 saatte 178 milyon kez izlendi. Moana 2'nin tanıtımı, Ters Yüz 2'nin rekorunu kırdı.



Disney ve Pixar imzalı "Inside Out 2"nin tanıtımı, 24 saat içinde 157 milyon izlenme elde etmişti.

