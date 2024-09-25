Modern müzik seyyahı Estas Tonne, İstanbul'a geliyor

Kendisini yeni çağ ozanı olarak tanımlayan gitarist Estas Tonne, İstanbul'da sahne alacak.

Modern müzik seyyahı Estas Tonne, İstanbul'a geliyor

%100 Müzik'ten yapılan yazılı açıklamaya göre Tonne, 28 Eylül'de Vera Müzik ve Eventation organizasyonuyla Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde verecek.

Dünyanın kültürel çeşitliliğinden ilham alarak müzik yapan Tonne, 20 yılı aşan müzik kariyerinde Michael Shrieve, Ali Ghamsari ve Peia Luzzi gibi önemli müzisyenlerle çalıştı.

Şimdiye kadar 9 stüdyo albümüne imza atan ünlü gitarist, 2017 yapımı "Everyone's Life" adlı komedi filminde de rol aldı.

KÜLTÜR&SANAT HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...