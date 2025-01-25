Modern Talking solisti Thomas Anders İstanbul'a geliyor

Dünya çapında albüm satışlarıyla tüm zamanların en popüler Alman müzik grubu olan Modern Talking'in kurucularından ve solisti Thomas Anders, İstanbul'a geliyor.

61 yaşındaki Thomas Anders, 22 Mart Cumartesi Akşamı İstanbul'da konser verecek.



Anders konserde, Modern Talking’in "You're My Heart, You're My Soul", "Cheri Cheri Lady", "Brother Louie" gibi eserlerinin yanı sıra solo hitlerini seslendirecek.