Modern Talking solisti Thomas Anders İstanbul'a geliyor
Müzik dünyasına özellikle 1980'li yıllarda damgasını vuran Modern Talking grubunun solisti Thomas Anders, İstanbul'da sevenleriyle buluşacak.
Dünya çapında albüm satışlarıyla tüm zamanların en popüler Alman müzik grubu olan Modern Talking'in kurucularından ve solisti Thomas Anders, İstanbul'a geliyor.
61 yaşındaki Thomas Anders, 22 Mart Cumartesi Akşamı İstanbul'da konser verecek.
Anders konserde, Modern Talking’in "You're My Heart, You're My Soul", "Cheri Cheri Lady", "Brother Louie" gibi eserlerinin yanı sıra solo hitlerini seslendirecek.
- Etiketler :
- Haberler -
- Konser
- Sanatçı
- N-Life Kültür&Sanat