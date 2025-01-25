Modern Talking solisti Thomas Anders İstanbul'a geliyor

Müzik dünyasına özellikle 1980'li yıllarda damgasını vuran Modern Talking grubunun solisti Thomas Anders, İstanbul'da sevenleriyle buluşacak.

Modern Talking solisti Thomas Anders İstanbul'a geliyor

Dünya çapında albüm satışlarıyla tüm zamanların en popüler Alman müzik grubu olan Modern Talking'in kurucularından ve solisti Thomas Anders, İstanbul'a geliyor.

61 yaşındaki Thomas Anders, 22 Mart Cumartesi Akşamı İstanbul'da verecek.

Anders konserde, Modern Talking’in "You're My Heart, You're My Soul", "Cheri Cheri Lady", "Brother Louie" gibi eserlerinin yanı sıra solo hitlerini seslendirecek.

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