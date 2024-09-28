Monet kendi rekorunu kırdı: "Nilüferler" tablosu 30 milyon dolara alıcı buldu

Dünyaca ünlü Fransız ressam Claude Monet’nin "Nilüferler" isimli eseri, Hong Kong'da düzenlenen bir müzayedede 30 milyon dolara alıcı buldu. Bu satış, Asya'da Monet tabloları için bir rekor olarak kaydedildi.



Müzayedede, "Nilüferler" tablosunun 25 ila 35 milyon dolar arasında bir fiyata satılması bekleniyordu. Ancak tablonun vergi hariç satış fiyatı 25.8 milyon dolar olarak belirlendi. Vergiler dahil toplam maliyet 30 milyon dolara ulaşırken, bu durum Monet eserlerinin Asya’daki yüksek talebini bir kez daha gözler önüne serdi.



Monet'nin 1926 yılında hayatını kaybetmesinin ardından, "Nilüferler" tablosu uzun yıllar boyunca ressamın ailesinin mülkü olarak kalmıştı. Daha sonra özel bir koleksiyoner tarafından satın alındı ve bu müzayedeye kadar özel koleksiyonlarda saklandı.