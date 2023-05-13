Monica Bellucci "Beterböcek 2" filmine dahil oldu

1988 tarihli doğaüstü komedi filmi "Beterböcek"in (Beetlejuice) devam filmi için hazırlıklar sürüyor. Tim Burton imzalı filmin kadrosuna son olarak Monica Bellucci dahil oldu.

Monica Bellucci "Beterböcek 2" filmine dahil oldu

2024 sonbaharında gösterime girmesi beklenen "Beterböcek 2" için heyecanlı bekleyiş başladı.

Son olarak 'nin filmin kadorsuna dahil olduğu ve Beterböcek'in eşi rolünü üstlendiğini duyurdu.

Tim Burton'ın yeniden yönetmen koltuğunda oturacağı "Beetlejuice 2"nin başrolünde Michael Keaton (Betelgeuse) ve Winona Ryder (Lydia Deetzyer) alacak.

Monica Bellucci "Beterböcek 2" filmine dahil oldu - 1

Jenna Ortega'nın Winona Ryder'ın karakterinin kızını canlandıracağı filmde Justin Theroux da rol alacak.

Brad Pitt'in yapım şirketi Plan B'nin yapımcılığını üstlendiği "Beterböcek 2"nin vizyon tarihi 6 Eylül 2024 olarak açıklandı.

Monica Bellucci "Beterböcek 2" filmine dahil oldu - 2

Keaton, Geena Davis ve Alec Baldwin'in başrollerini paylaştığı 1988 yapımı , yakın zamanda ölen bir çiftin eski evlerine taşınan aileyi korkutup kaçırmak için Beterböcek'le iletişime geçmesini konu alıyordu.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

KÜLTÜR&SANAT HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...