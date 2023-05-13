Monica Bellucci "Beterböcek 2" filmine dahil oldu

2024 sonbaharında gösterime girmesi beklenen "Beterböcek 2" için heyecanlı bekleyiş başladı.

Son olarak Monica Bellucci'nin filmin kadorsuna dahil olduğu ve Beterböcek'in eşi rolünü üstlendiğini duyurdu.

Tim Burton'ın yeniden yönetmen koltuğunda oturacağı "Beetlejuice 2"nin başrolünde Michael Keaton (Betelgeuse) ve Winona Ryder (Lydia Deetzyer) alacak.