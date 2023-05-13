Monica Bellucci "Beterböcek 2" filmine dahil oldu

2024 sonbaharında gösterime girmesi beklenen "Beterböcek 2" için heyecanlı bekleyiş başladı.
Son olarak Monica Bellucci'nin filmin kadorsuna dahil olduğu ve Beterböcek'in eşi rolünü üstlendiğini duyurdu.
Tim Burton'ın yeniden yönetmen koltuğunda oturacağı "Beetlejuice 2"nin başrolünde Michael Keaton (Betelgeuse) ve Winona Ryder (Lydia Deetzyer) alacak.
Jenna Ortega'nın Winona Ryder'ın karakterinin kızını canlandıracağı filmde Justin Theroux da rol alacak.
Brad Pitt'in yapım şirketi Plan B'nin yapımcılığını üstlendiği "Beterböcek 2"nin vizyon tarihi 6 Eylül 2024 olarak açıklandı.
Keaton, Geena Davis ve Alec Baldwin'in başrollerini paylaştığı 1988 yapımı film, yakın zamanda ölen bir çiftin eski evlerine taşınan aileyi korkutup kaçırmak için Beterböcek'le iletişime geçmesini konu alıyordu.