Monica Bellucci: Cinsel obje olarak gösterilmek beni rahatsız etmedi

Şu sıralar ünlü yönetmen Tim Burton ile birliktelik yaşayan oyuncu "İnanılmaz bir ruhla tanıştım" dedi. Tim Burton en tanınmış filmlerinden olan "Beterböcek"in ikincisini çekiyor. Monica Bellucci de filmde başrollerden birini üstleniyor.

Bellucci'nin aktör Vincent Cassel ile evliliğinden Deva ve Leonie adında iki kızı bulunuyor.

