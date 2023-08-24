Monica Bellucci: Cinsel obje olarak gösterilmek beni rahatsız etmedi

İtalyan yıldız Monica Bellucci, kariyerinin ilk yıllarında rol aldığı filmlerle tüm dünyada tanınan bir isim haline gelmiş ve güzelliğiyle adından söz ettirmişti. Dolce&Gabbana markasının modeli olarak yükselişe geçen yıldız, Francis Ford Coppola ve Mel Gibson gibi usta yönetmenlerin filmleriyle Hollywood'a adım atmıştı.
"BAZEN GÜZELLİK BİR MASKE YARATIR"
Harper's Bazaar dergisine konuk olan 58 yaşındaki oyuncu, genç bir model olarak kariyerinin ilk yıllarında cinsel obje olarak gösterildiğini söyledi. "Objeleştirmek beni rahatsız etmedi. Buna zamanla alıştım. Bazen güzellik bir maske yaratır" diyen oyuncu, ilk filmlerinde çıplak sahnelerde yer almasından bahsetti.
Bellucci, "Bazı filmlerde hep vücudumu kullandım, Malena veya Irreversible gibi filmlerde" dedi. Bir model olarak kariyerine başladığı için cinsel obje olarak görülmesini anladığını vurgulayan oyuncu, "Tabii ki beni hemen etiketlediler. Moda sektöründen gelmiş olmam ve birçok fotoğrafçıyla çalışmış olmam bunu etkiledi" dedi.
Şu sıralar ünlü yönetmen Tim Burton ile birliktelik yaşayan oyuncu "İnanılmaz bir ruhla tanıştım" dedi. Tim Burton en tanınmış filmlerinden olan "Beterböcek"in ikincisini çekiyor. Monica Bellucci de filmde başrollerden birini üstleniyor.
Bellucci'nin aktör Vincent Cassel ile evliliğinden Deva ve Leonie adında iki kızı bulunuyor.
16 YILDIR TANIŞIYORLAR
Aslında 16 yıldır tanışan Monica Bellucci ve Tim Burton ikilisinin, geçen ekim ayında Lumiere Film Festivali'nde yakınlaştığı ileri sürüldü. İkilinin yolları 16 yıl sonra, 2020’nin ekim ayında yeniden kesişti. Fransa'nın Lyon kentinde düzenlenen Lumiere Film Festivali'nde Tim Burton’a yaşam boyu başarı ödülü verildi.
Ödülü usta yönetmene takdim edense Monica Bellucci oldu. Magazin basınına göre aylardır saklı devam eden aşk da işte bu tören sırasındaki yakınlaşma sırasında başladı.
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