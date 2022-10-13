Monica Molina 16 Ekim’de Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nde

Yurtdışındaki röportajlarında sık sık Türkiye’den övgüyle söz etmesiyle dikkat çeken İspanyol Diva Monica Molina, 16 Ekim akşamı AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda hayranlarıyla buluşacak. Romantik sesiyle hayat verdiği şarkılarda pop, Latin ve geleneksel İspanyol müziği temalarını bir arada işleyen Monica Molina, "En İyi Latin Müziği Şarkıcısı" dalında pek çok kez Grammy adayı olarak seçildi.



Çıkardığı "Tu Despedida", "Vuela", "De Cal y Arena", "A Vida" ve "Mar Blanca" isimli albümleriyle Türkiye’de büyük hayran kitlesine sahip İspanyol sanatçı, sevilen parçalarını topladığı "Autorretrato” isimli albümün kapak çekimlerini İstanbul'da gerçekleştirmişti.