Mor ve Ötesi 21 Ekim'de Ankara'da

Rock müzik dünyasının ülkemizdeki en popüler gruplarından Mor ve Ötesi, devasa bir sahne prodüksiyonu ile 21 Ekim Cumartesi gecesi Armada Avm Ankara'da hayranlarıyla buluşacak.



1995 yılında İstanbul'da kurulan Türk alternatif rock müzik grubunun temelleri lise dönemlerinde atıldı. O yıl yayınlanan ilk albümleri Şehir'den sonra başarıları katlanarak artan grup, Bırak Zaman Aksın, Gül Kendine, Yaz, Dünya Yalan Söylüyor, Büyük Düşler, Başıbozuk, Masumiyet Ziyan Olmaz, Güneşi Beklerken ve Sirenler albümlerini yayınladı.

Grubun Bir Derdim Var, Cambaz, Oyunbozan, Deli ve Araf gibi dillerden düşmeyen şarkıları öne çıkıyor.