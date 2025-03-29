Mor ve Ötesi İzmir'de stadyum konseri verecek

Rock müziğin sevilen gruplarından Mor ve Ötesi, 31 Mayıs’ta İzmir’de konser vereceğini duyurdu. Mor ve Ötesi, unutulmaz konser performansına imza atmak üzere İzmir Gürsel Aksel Stadyumu’nda sahne alacak.

Mor ve Ötesi, konserde ikonikleşmiş şarkılarıyla dinleyici karşısında olacak. Konserin biletleri satışa çıktı.