Mor ve Ötesi İzmir'de stadyum konseri verecek
Mor ve Ötesi, unutulmaz konser performansına imza atmak üzere 31 Mayıs’ta İzmir'de sahne alacak.
Rock müziğin sevilen gruplarından Mor ve Ötesi, 31 Mayıs’ta İzmir’de konser vereceğini duyurdu. Mor ve Ötesi, unutulmaz konser performansına imza atmak üzere İzmir Gürsel Aksel Stadyumu’nda sahne alacak.
Mor ve Ötesi, konserde ikonikleşmiş şarkılarıyla dinleyici karşısında olacak. Konserin biletleri satışa çıktı.
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