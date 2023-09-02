Mor ve Ötesi'nden senfonik konser

Yirmi yıl boyunca kültleşmiş albüm, sayısız tekli yayınlayan hem Türkiye'de hem de yurt dışında yüzlerce canlı performans sergileyen, Türkiye’nin öncü rock gruplarından Mor ve Ötesi, senfoni orkestrasıyla birlikte Zorlu PSM’nin 11. sezonunun ilk konserine imza atacak.

Grubun "Daha Mutlu Olamam", "Bir Derdim Var", "Cambaz", "Oyunbozan" başta olmak üzere efsaneleşen tüm şarkılarına Şef Orçun Orçunsel yönetimindeki Avrasya Filarmoni Orkestrası eşlik edecek. Konser, 21 Eylül'de gerçekleşecek.