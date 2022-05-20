Mor ve Ötesi'nden stadyum konseri

Mor ve Ötesi’nin 28 Mayıs akşamı İnönü Stadı’nda (Vodafone Park) vereceği büyük konsere geri sayım başladı.

Konser için şuana kadar 25 bin bilet satıldı. Saha içi ve Golden Circle biletlerinin ön satışta tamamen tükenmesinin ardından sahne tasarımındaki detayların netleşmesiyle 2 bin kişilik ekstra saha içi kontenjanı açıldı.



Konserin ön grubu olarak genç kuşağın en enerjik gruplarından ‘The Ringo Jets’i seçtiğini duyuran Mor ve Ötesi, bütün müzikseverleri konsere davet ediyor.