Mor ve Ötesi'nin Tamiri Mümkün konser filminin galası gerçekleşti

Mor ve Ötesi’nin konser filmi ‘Tamiri Mümkün’ün galası, Kadıköy’deki tarihi Süreyya Operası’nda gerçekleşti. Grubun BJK İnönü Stadı’nda verdiği ve 35 bin kişiye tarihi bir gece yaşattığı konserin Recep Yılmaz imzalı filmi ilk kez izleyiciyle buluştu. Galaya kültür sanat camiasından pek çok ismin yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da katıldı. İzleyicilerin şarkılara sesleriyle ve alkışlarıyla eşlik ettikleri gece, filmle konser deneyimlerini bir araya getirdi.



Gösterim öncesi yapılan konuşmalarda Kerem Kabadayı grubun Kadıköy’le ilişkisine değinirken Burak Güven, Süreyya Sineması'nın anne ve babasının evlendiği yer olduğunu, Harun Tekin ise grubun mümkün olan her yolla umudu büyütmeye çalıştığını söyledi.



13 Ocak Cuma günü 42 kentte 162 salonda vizyona girecek olan ‘Tamiri Mümkün’ün biletleri ön satışa açıldı. Grubun çeşitli illerdeki gösterimlere katılması planlanıyor.

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