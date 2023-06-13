Motosiklet kazası geçiren Treat Williams hayatını kaybetti

Hollywood yıldızı Treat Williams, geçirdiği kaza sonucu 71 yaşında yaşamını yitirdi.

"Everwood" dizisinin ünlü oyuncusunun dün geçirdiği motosiklet kazası sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

Menajeri Barry McPherson, dün yaptığı açıklamada, "Bugün öğleden sonra öldü. Bir araç, motosikletine çarptı. Sarsıldım. Dünyanın en iyi insanıydı. Çok yetenekliydi" sözlerini kullandı.



McPherson ayrıca, "O, oyuncuların hocasıydı. Yönetmenler onu sevdi. 1970'lerden bu yana Hollywood'un kalbindeydi. Bu yılki performansıyla gurur duyuyordu. Dengeli bir kariyeri vardı" açıklamasını yaptı.

