Moulin Rouge gösterisinin açılışı yapıldı

Renkli kostümler, görkemli süslemeler ve ünlü isimlerin yer aldığı etkinlik, ilk kez 6 Ekim 1889'da düzenlenmişti.

Fransa'nın başkenti Paris'te 'Moulin Rouge'un Yeni Kanatları' gösterisinin açılışı gerçekleştirildi. Kentteki Place Blanche plazası önünde yapılan açılış, ses ve ışık gösterileriyle başladı.

Montmartre tepesinin eteğindeki Moulin Rouge'da günde iki kez yapılan gösterileri yılda 600 binden fazla kişi izliyor. 1889'da kurulan kabare, Paris gece hayatının küresel bir sembolü haline geldi.

Aynı zamanda Baz Luhrmann'ın 2001 yapımı filminin de çekildiği yer olması cazibesini artırdı.