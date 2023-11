Mr. Big Stuff şarkısıyla tanınan Jean Knight hayatını kaybetti

“Mr. Big Stuff” şarkısıyla tanınan Amerikalı R&B ve soul şarkıcısı Jean Knight, 80 yaşında hayatını kaybetti. Şarkıcının doğal nedenlerle öldüğü açıklandı.

Ailesinin yaptığı açıklamada, "Jean Knight'ın mirası sadece müzikal değil; bu, bir sanatçı, ülkesi ve ona hayran olanlar arasındaki kalıcı sevginin bir kanıtıdır. Bu ikonik soul kadınına veda ederken, New Orleans ve onun dünya çapındaki hayran kitlesi, dünyada bıraktığı silinmez iz için şükranlarını dile getiriyor" denildi.



“Mr. Big Stuff” 1971 yılında Bilboard Hot 100 listesinde 2 numaraya kadar yükselmiş, Bilboard Soul Singles listesinde ise 5 hafta zirvede kalmıştı. Şarkı pek çok televizyon ve sinema yapımında kullanılmıştı. Bu yapımlar arasında Everwood, Family Guy, The Deuce, Semi-Pro ve The Marvelous Mrs. Maisel yer alıyor.

Şarkıyı seslendiren sanatçılar arasında Queen Latifah, John Legend, Beastie Boys, TLC, Eazy-E, Heavy D & The Boyz, Everclear, Girl Talk var. Şarkı ayrıca, Precious Metal ve Lyn Collins gibi isimler tarafından cover'lanmıştı.

Knight'ın kariyeri boyunca ünlü olan diğer şarkıları ise Carry On, Do Me, My Toot Toot, Helping Man, Jesse Joe (You Got to Go) ve You Think You're Hot Stuff olarak sıralanabilir.