MS ile mücadele eden oyuncu Selma Blair'den müjdeli haber

Belalı Oyuncu, Bu Nasıl Sarışın, Aşağıdakiler ve Çığlık 2 gibi yapımlarla tanınan ABD'li oyuncu Selma Blair 2018'den beri MS hastalığıyla mücadele ediyor. People dergisine konuşan 55 yaşındaki oyuncu hastalığının remisyonda olduğunu ve sağlığının her geçen gün daha iyi olduğunu söyledi.

"Teşhis konulduğundan beri her zaman yorgunum. Hayatımın çoğunu yorgun olmakla geçirdim. Her günümü bir şekilde atlatmaya çalışıyordum" diyen oyuncu "çok daha kariyer odaklı" olacağını söyledi. Oyunculuğa geri dönmekten mutlu olacağını belirten oyuncu, bazı film projeleri üzerinde çalıştığını açıkladı.

Kronik hastalıklarla mücadele eden insanlara destek olmak isteyen oyuncu, 2022 yılında Mean Baby: A Memoir of Growing Up adında bir anı kitabı kaleme almıştı.