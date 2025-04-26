MS ile mücadele eden oyuncu Selma Blair'den müjdeli haber

Belalı Oyuncu, Bu Nasıl Sarışın, Aşağıdakiler ve Çığlık 2 gibi yapımlarla tanınan ABD'li oyuncu Selma Blair 2018'den beri MS hastalığıyla mücadele ediyor. People dergisine konuşan 55 yaşındaki oyuncu hastalığının remisyonda olduğunu ve sağlığının her geçen gün daha iyi olduğunu söyledi.

"Gerçekten iyi hissettiğini" belirten Blair "İnanılmaz derecede iyiyim. Yaklaşık bir yıldır harika hissediyorum. İyi hissetmek için elimden geleni yapıyorum. Yaşam enerjim arttı, dışarı çıkıyorum ve bu hiç korkutucu gelmiyor." dedi.

