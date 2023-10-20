MTV Avrupa Müzik Ödülleri (MTV EMAs) iptal edildi

Adaylar arasında Taylor Swift, Olivia Rodrigo, Miley Cyrus ve Nicki Minaj gibi yıldızların yer aldığ MTV Avrupa Müzik Ödülleri (EMA) iptal edildi. 1994 yılından beri her yıl düzenlenen törenin İsrail-Gazze çatışması nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

İptal haberi "Dünyadaki olayların değişkenliği göz önüne alındığında, dünyanın her köşesinden seyahat eden binlerce çalışanın, ekip üyesinin, sanatçının, hayran ve ortağın aldığı tedbir nedeniyle 2023 MTV EMA’ye devam etmemeye karar verdik. İsrail ve Gazze’deki yıkıcı olayların yaşanmaya devam ettiğini izlerken, kaybedilen binlerce hayatla birlikte bu artık bir yas anıdır" sözleriyle duyuruldu.



Geçtiğimiz yıl MTV Avrupa Müzik Ödülleri'ne Taylor Swift aday olduğu altı kategoriden dördünü kazanarak damga vurmuştu.