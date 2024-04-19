Mucize Aynalar filmi Frankfurt Türk Filmleri Festivali'nin açılış filmi oldu

Bu yıl 2-7 Haziran tarihleri arasında Frankfurt’ta gerçekleştirilecek Frankfurt Türk Filmleri Festivali’nin açılış filmi kadrosunda Cengiz Bozkurt, Boran Kuzum, Şebnem Bozoklu, Zerrin Sümer, Eren Demirbaş, İştar Gökseven, İdil Fırat’ın yer aldığı Mucize Aynalar filmi oldu.

Başkanlığını Hüseyin Sıtkı’nın gerçekleştirdiği festivalin 3 Haziran’daki açılış gecesinde Mucize Aynalar seyircileri ile buluşacak. Seyircilere yakın gelecekten eğlenceli bir anlatım sunan Mucize Aynalar, Aziz Nesin’in altı farklı öyküsünü birbiriyle iç içe geçmiş şekilde harmanlayarak farklı bir seyir deneyimi sunuyor. Aziz Nesin’in hikayelerini günümüze aktarmaktan dolayı gurur duyan Mucize Aynalar ekibi bu mutluluğu bu kez Almanya’daki vatandaşlar ile paylaşacak.

MUCİZE AYNALAR KONUSU



Hayalleri gerçeğe dönüştüren, geçmişi bir çırpıda bugüne getiren ‘Mucize Aynalar’ temasıyla film, günümüzün hayallerin peşinde koşmaktan hayatını yaşayamayan insanını anlatıyor. Filmde farklı hikayeleri olan karakterlerin kesişen hayat öyküleri trajikomik sahnelere neden oluyor.

