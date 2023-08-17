Muğla'da gönüllü gençler antik kentte kitap okudu, tiyatro sergiledi

Tlos Antik Kenti'nin bölge için önemli bir kültürel miras olduğuna vurgu yapan Açıkbaş, "Gönüllü faaliyetlere katılan gençlerimizin Tlos Antik Kenti'nde gençlik çalışanı arkadaşlarımız tarafından bilgilendirilmeleri ve sanatsal faaliyetlerde bulunmaları bizim için çok önemli ve değerli. Bu bağlamda gönüllü gençlerimize teşekkür ediyorum" dedi.



Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi gönüllü genci Zehra Yüksel ise tarihi ve kültürel yapıları yerinde inceleyerek sanatsal faaliyetlere katılmanın kendilerini mutlu ettiğini söyledi.