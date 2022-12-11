Muğla'da Orta Çağ kalesinin olduğu bölgede 2 bin 700 yıllık kalıntılara ulaşıldı

Gökova Körfezi kıyısında her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Akyaka'da, tarihi alanların gün yüzüne çıkarılması için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Muğla Valiliği koordinesinde çalışma yürütülüyor.



Idyma Antik Kenti yakınlarındaki, Orta Çağ'dan kalma kale surlarında sürdürülen kazı çalışmalarında bulunan eserler, bölgenin tarihine ışık tutuyor.



Kazı Başkanı ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdulkadir Baran, bölgede kazı çalışmalarının 2 yıldır kesintisiz devam ettiğini söyledi.

Orta Çağ kalesinin duvarlarında kazı ve sağlamlaştırma çalışması yaptıklarını anlatan Baran, kalenin bulunduğu alanın Idyma Antik Kenti'nin bir mahallesi olduğunu ve günümüzden 2 bin 700 yıl öncesine kadar kesintisiz süren bir yerleşim bulunduğunu tespit ettiklerini dile getirdi.



Güney yamaçlar boyunca aşağı kısımda bulunan bugünkü Azmak Deresi doğru yerleşimin aşamalar halinde devam ettiğini ve akarsuyun bulunduğu bölümün de antik çağlarda deniz olduğunu belirten Baran, yerleşimin de deniz kıyısında bir liman yerleşimi olduğunu belirlediklerini ifade etti.

Baran, "Kazı çalışmalarıyla kalenin yaklaşık 11. yüzyılda garnizon olarak inşa edildiğini, kısa bir süre sonra Selçuklu beylikleri tarafından ele geçirildiğini ve kalenin son halinin bir yerleşim haline geldiğini gördük. Bölgenin güney kısmında ise kaledeki askerlerin, düşmana görünmeden temiz suya gizlice ulaşmak için kullandıkları düşünülen bir tünel bulduk. Tünel, Kadın Azmağı Deresi'ne bakan bölümde toprak altında yer alıyor. Tünelin 20-30 metrelik bölümü çok iyi korunmuş. Tünelin kalan kısmında kazı ve onarım çalışmaları yaptık" diye konuştu.



Prof. Dr. Abdulkadir Baran, tonozlu tünelin 60 metre uzunluğunda, 2 metre genişliğinde ve merdivenli olduğunu kaydetti.



MECLİS BİNASI VE TAPINAK GÜN YÜZÜNE ÇIKARILDI

Idyma Antik kentinde yürütülen kazı çalışmalarında meclis binası ve tapınağın gün yüzüne çıkarıldığını anlatan Baran, şöyle konuştu:



"Bu alandaki yerleşimin Roma Dönemi ile birlikte terk edildiği ve buradakilerin Akyaka'daki denize yakın kısımlara yerleştiğini belirledik. Orta Çağ kalesinin alt tabakalarında yürüttüğümüz kazılarda 2 bin 700 yıl öncesinden günümüze izler taşıyan çok sayıda kalıntıya ulaştık. Kalenin alt kısımlarında yürütülen kazılarda bulunan kalıntılar, antik Karya kültürünü ve sonraki dönemleri yansıtan seramikler, bize buradaki yaşamı çok net gösteriyor. Bunun haricinde çıkan sikkeler, günlük hayatta kullanılan metal buluntular o dönemin yaşamı ve kültürel yapısı hakkında da bilgi veriyor. Buluntular temizlenerek Muğla Müzesi'ne gönderiliyor."



Baran, Gökova Mahallesi'ndeki Idyma Antik Kenti'nde ve Akyaka Mahallesi'ndeki Orta Çağ kalesinde bulunan eserlerin bölgenin tarihine ışık tuttuğunu sözlerine ekledi.