Muhammed Ali'nin hayatını konu alan dizi için çalışmalar başladı

Ömrünü ırkçılık ile ayrımcılıkla mücadeleye adayan efsanevi boksör ve Müslüman aktivist Muhammed Ali'nin hayatı dizi oluyor. İslam dinini seçmeden önce Cassius Marcellus Clay Jr. adını taşıyan sporcunun hayatını işleyecek dizinin çalışmalarının Peacock tarafından yürütüldüğü biliniyor. Variety'nin haberine göre dizinin yapımcı kadrosunda Regé-Jean Page ve Morgan Freeman gibi isimler yer alacak.

BOKSÖRÜ KİM CANLANDIRACAK?



“Excellence: 8 Fights" adını taşıyacak olan drama dizisi, Jonathan Eig'in “Ali: A Life” adlı kitabından uyarlanacak. Orta sınıf Afro-Amerikan bir ailenin 6 çocuğu arasında yer alan Ali'nin boksla tanışmasından bir efsane haline gelmesini konu alan dizinin ne zaman yayınlanlanacağına dair net bir bilgi henüz paylaşılmadı. Page'in ünlü boksörü canlandırıp canlandırmayacağı bilgisi ise verilmedi.