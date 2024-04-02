Muhammed Ali'nin şortları açık artırmaya çıkıyor

EN ACIMASIZ MÜSABAKA

"Thrilla in Manila" adıyla anılan maç, boks tarihinin en unutulmaz ve en acımasız müsabakalarından biri olarak biliniyor. 1975 yılında Filipinler'de gerçekleşen maç, 14 round sürmüş ve Frazier'in köşesinden durdurma çağrısı gelmesi üzerine maç sona etmişti.

Sotheby's müzayede evi tarafından satışa çıkan şort, New York'ta satılacak.

ÖDÜL ÜSTÜNE ÖDÜL KAZANDI

Birçok otorite tarafından tüm zamanların en iyi ağır sıklet boks şampiyonu olarak kabul edilen Muhammed Ali, asıl çıkışını 1960 Roma Olimpiyatları'nda hafif ağır sıklette altın madalyaya ulaşarak yaptı. Zaferinin ardından gittiği bir restorana ten rengi nedeniyle alınmamasına kızan Ali, kazandığı altın madalyayı Ohio Nehri'ne fırlattı. ABD'li boksör, emekliye ayrılmasından yıllar sonra olimpiyat ateşini taşıdığı 1996'da Atlanta'da düzenlenen oyunlarda aldığı ödülle, kaybettiği madalyaya yeniden kavuştu.

Henüz 22 yaşındayken 1964'te Sonny Liston’u yenip en genç Dünya Ağır Siklet Boks Şampiyonu olan Muhammed Ali, zaferinin ardından İslam dinini seçti. Ali'nin İslam diniyle ilgisi, Wallace D. Fard Muhammad tarafından ABD'de kurulan İslam Milleti adlı siyahi harekete 1964'te katılmasıyla ortaya çıktı.



2016'DA YAŞAMINI YİTİRDİ

Parkinson hastalığı yüzünden uzun süre Michigan'daki çiftliğinde gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü boksör, ringlerde 20 yıldır ağzından düşürmediği "Bütün zamanların en iyisiyim" lafını ispatlayarak bir efsane oldu. Farklı dönemlerde dört evlilik yapan Ali'nin toplam 9 çocuğu oldu.



Ünlü boksörün hayatı, Hollywood tarafından 2001 yılında beyaz perdeye de uyarlandı. ABD'li ünlü aktör Will Smith'in başrolünde oynadığı "Ali" adlı yapım, büyük ses getirmişti.



Uzun süre Parkinson hastalığı ile mücadele eden Muhammed Ali, solunum yolu rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Arizona'nın Phoenix kentindeki bir hastanede 3 Haziran 2016 günü hayata gözlerini yumdu.