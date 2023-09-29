Muhittin Böcek: Antalya Altın Portakal Film Festivali'ni iptal ettiğimizi üzülerek bildiriyorum

Altın Portakal Film Festivali'nde yaşanan belgesel krizi devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın festivalden "Kanun Hükmü" belgeseli nedeniyle desteğini çekme kararı sonrası Altın Portakal yönetimi belgeseli ikinci defa festival seçkisinden çıkarmıştı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı yaptığı açıklamada "Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, belgesel yarışması bölümündeki "Kanun Hükmü" adlı belgeselde mağduriyet algısı üzerinden FETÖ terör örgütü propagandası yapılması nedeniyle Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden desteğimizi çekmiş bulunmaktayız. Belgeselde FETÖ Terör örgütü propagandası yapılmasına vesile olunması nedeniyle, tahsisi yapılan Antalya Spor Salonu’nun tahsisi iptal edilmiştir" ifadelerini kullandı.
BÖCEK'TEN İPTAL AÇIKLAMASI
Tüm bu gelişmelerin ardından Altın Portakal Film Festivali iptal edildi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Değerli sinemaseverler, kıymetli hemşehrilerim; Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak özüne döndürdüğümüz, yıllara meydan okumuş, Antalya’mızın ve ülkemizin en önemli markalarından biri olan ve 7-14 Ekim tarihleri arasında yapmayı planladığımız Antalya Altın Portakal Film Festivali’mizi bizim dışımızda oluşan ve oluşturulan süreç sebebiyle iptal ettiğimizi tüm sinemaseverlere üzülerek bildiriyorum. Şahsıma ve belediyemize malum film üzerinden isnat edilen suçlamaların tamamını da gerçek muhataplarına aynen iade ediyorum. Kamuoyuna saygılarımla."
BAKAN ERSOY'UN AÇIKLAMASI
Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nin basın toplantısında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, konuyla ilgili "Altın Portakal Film Festivali'ne kısaca değinmek istiyorum. Bu konuyla ilgili en başından beri Bakanlığımızın tavrı çok net. Bakanlık olarak kültür ve sanatın her daim destekçisiyiz ancak sanatın gücü kullanılarak terör örgütü propagandası yapılmasına, sanatın provokasyon unsuru olarak kullanılmasına da son derece karşıyız. Konuyla ilgili detaylı açıklamayı Bakanlığımız zaten kamuoyuna yaptı" dedi.
JÜRİ BAŞKANLIĞINI BIRAKTI
Bu yıl 60'ıncısı düzenlenecek Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde Ulusal Belgesel Film Yarışması jüri başkanlığını üstlenen Demet Akbağ görevinden ayrıldığını duyurdu.
Demet Akbağ festivalin jüri başkanlığından istifa ettiğini açıkladı. Akbağ, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "Bir hafta boyunca sinema konuşmak ve sinemayla iç içe olmak için kabul ettiğim, Antalya Altın Portakal Film Festivali - Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jüri başkanlığı görevimden ayrılıyorum. Yaşanan iletişim sorunları, kriz yönetiminin yapılamaması ve ismimin dahil olmadığım olaylar içerisinde geçmesinden duyduğum rahatsızlık sebebiyle festivalde yer almayacağım" dedi.
Türkiye'nin en uzun soluklu film festivali olan ve bu yıl 60'ıncısı planlanan Antalya Altın Portakal Film Festivali, iptal edilmeseydi 7-14 Ekim tarihleri arasında düzenlenecekti.
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