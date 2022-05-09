'Müjdemi İsterim’ filminin yıldızları okuma provasında

Yapımını TMC’nin, yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği yeni sezonda sinemaseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanan ‘Müjdemi İsterim’ filminin okuma provası gerçekleştirildi.



Yönetmenliğini Ömer Faruk Yardımcı’nın yaptığı, senaryosunu ise Olcay Onur Kaya ve Ömer Faruk Yardımcı’nın kaleme aldığı filmin okuma provasında oyuncular Ahmet Kural, Ecem Erkek, Mehmet Özgür ve İlker Aksum ile filmin yapımcısı Erol Avcı bir araya geldi. Eğlenceli bir ortamda gerçekleştirilen okuma provasında oyuncular sık sık gülme krizine girince çalışmaya ara vermek zorunda kaldılar.