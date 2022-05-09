'Müjdemi İsterim’ filminin yıldızları okuma provasında

Yönetmenliğini Ömer Faruk Yardımcı’nın yaptığı, senaryosunu ise Olcay Onur Kaya ve Ömer Faruk Yardımcı’nın kaleme aldığı 'Müjdemi İsterim’ filminin oyuncuları Ahmet Kural, Ecem Erkek, Mehmet Özgür ve İlker Aksum okuma provasında buluştu.

'Müjdemi İsterim’ filminin yıldızları okuma provasında

Haberler 09.05.2022 - 11:13

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Haftanın Filmleri (6 Mayıs 2022)

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Yapımını TMC’nin, yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği yeni sezonda sinemaseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanan ‘Müjdemi İsterim’ filminin okuma provası gerçekleştirildi. 

Yönetmenliğini Ömer Faruk Yardımcı’nın yaptığı, senaryosunu ise Olcay Onur Kaya ve Ömer Faruk Yardımcı’nın kaleme aldığı filmin okuma provasında oyuncular Ahmet Kural, Ecem Erkek, Mehmet Özgür ve İlker Aksum ile filmin yapımcısı Erol Avcı bir araya geldi. Eğlenceli bir ortamda gerçekleştirilen okuma provasında oyuncular sık sık gülme krizine girince çalışmaya ara vermek zorunda kaldılar.  

Eğlenceli hikayesiyle seyirciyi farklı bir maceraya davet eden ‘Müjdemi İsterim’ filminin başrollerinde Ahmet Kural, Ecem Erkek, Mehmet Özgür ve İlker Aksum yer alıyor.

‘Müjdemi İsterim’ filminin çekimleri önümüzdeki günlerde başlayacak.

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