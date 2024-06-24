Mukadderat filminin çekimleri başladı: Nadim Güç'ten Nur Sürer paylaşımı

Yönetmen koltuğunda Nadim Güç'ün oturduğu, senaryosunu Erdi Işık’ın kaleme aldığı "Mukadderat" filminin çekimleri başladı. Başrolde Nur Sürer'in olduğu filmin setinden ilk kareyi Nadim Güç paylaştı.

"KENDİMİ ŞANSLI HİSSEDİYORUM"

Daha önce Camdaki Kız adlı dizide de birlikte çalıştığı Nur Sürer'i fotoğraflayan Nadim Güç, paylaşımına “Bugün kendimi çok şanslı hissediyorum!” notunu düştü.

Ünlü yönetmenin bu paylaşımına kayıtsız kalmayan Nur Sürer ise "Ben de" yorumunu yaptı.