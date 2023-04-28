Münir Nurettin Selçuk'un eseri 71 yıl sonra ilk kez müzikseverlerle buluştu

İncila Bertuğ ve Hüseyin Kıyak'ın anlatıcı olarak yer aldığı konserde, solistler Münip Utandı, Mustafa Doğan Dikmen, Güzin Değişmez, Çiğdem Yarkın ve Bekir Ünlüataer, usta sanatkarın eserlerini yorumladı.



Kıyak, Münir Nurettin Selçuk'un sanat hayatı boyunca sadece solist veya bestekar olarak kalmadığına işaret ederek, büyük bir geleneği bir sonraki nesle taşıdığını söyledi. Konserde icra edilen tüm eserlerin Selçuk'un hocalarından meşk ettiği, plaklara okuduğu veyahut defterine yazdığı notaların şekliyle seslendirildiğini belirtti.



Konserde, 19. yüzyıldan 20. yüzyıla uzanan geniş bir repertuvar icra edildi.

