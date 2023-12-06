Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı filminin galası yapıldı

"Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı" filminin galası dün akşam İstanbul'da yapıldı. Filmin başrol oyuncusu Burak Sevinç, çok sevdiği bir sanatçıyı canlandırmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, "Umarım emeklerimizin karşılığını seyircilerden alırız. Hepimizin dileği bu ekip olarak. Kısa zamanda bir biyografi filmi çekmeye çalıştık ve insanların kalbinde yer almış, kendine has bir insanı canlandırmaya çalıştık" dedi.

Sevinç, Göğebakan'ın hikayesini seyircilere sunmayı hedeflediklerini kaydederek, "Dileriz seyirciler de aynı sevgiyle ve ruhla bu filmi izlerler" temennisinde bulundu.