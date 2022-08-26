Murat Göğebakan’ın hayatı film oluyor

Türk sinemasında biyografi filmlerine bir yenisi ekleniyor. Murat Göğebakan'ın da hayatı filme çekilecek. Metronom Film Yapım ve CNS Productions ortaklığında çekilecek filmin yapımcılığını Oğuz Sözen ve Serkan Günay üstleniyor. Filmin senaryosunu Lütfi Albayrak ve Sezgin Irmak kaleme aldı.



Bir sevgi adamı ve ağabey olarak çocukluğundan itibaren çevresinde bir sevgi ağı oluşturan Göğebakan’ın hayata tutunması, müzikle tanışması, aşk ile sınavları, ‘Ben Sana Aşık Oldum’ ve ‘Vurgunum’ şarkılarıyla milyonlarla buluşmalarını ve seyircisine, oğluna, eşine vedasını anlatan projede ünlü ismi kimin oynayacağı ise henüz kesinleşmedi.

