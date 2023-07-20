Murat Menteş'ten fantastik polisiye roman

Murat Menteş’in özgün ve akıcı kaleminden dökülen "Afili Hafiye", Yalın Alpay’ın “Menteş Sistemi” dediği orijinal anlatı düzeniyle kurgulanmış bir roman.

Alfa Yayınları’ndan çıkan romanda yazar; melodram, polisiye, bilimkurgu ve komedinin bir arada yaşadığı Menteş evrenine aşina okuyucuları da şaşırtacak yeni hikayesiyle, paralel evrenleri de içine alan derinlikli bir üst kurmacaya imza atıyor.

Roman, gizli görevdeyken cazibeli bir kadına rastlayan Kayıp Şahıslar Bürosu komiseri Alp Laçin O'un meçhul bir sevgilinin izini sürdüğü heyecanlı bir macerayı anlatıyor. "Gerçek" kelimesinin gerçek anlamında kullanılmadığı bu kitapta, mizahi anlatımı, orijinal hikayeleri, sıra dışı karakterleri ve düşünsel işlekliğiyle dikkat çeken yazarın okurlarını sürpriz üstüne sürpriz bekliyor.