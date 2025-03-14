Murat Yıldırım ve Eva Green aynı projede buluştu: Birlikte ilk kare

Murat Yıldırım , rol arkadaşı Eva Green ile setten ilk kareleri takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü oyuncu, paylaşımında, Green'e "Sizinle tanışmak ve çalışmak gerçekten bir zevkti. Kamera beni çekerken ne kadar odaklanmış olduğunu asla unutmayacağım. Hak ettiğiniz tüm ödülleri almanızı yürekten diliyorum" diye seslendi.

"BANA NELER YAPABİLECEĞİMİ HATIRLATTIN"

Murat Yıldırım, filmin yönetmeni Bahman Ghobadi'ye ise "Ve sen Bahman... Bana neler yapabileceğimi hatırlattın. Düşüncenizin berraklığı gerçekten ilham vericiydi ve sizden çok şey öğrendim. Muhteşem bir film olacağından hiç şüphem yok. Seni tekrar görmek için sabırsızlanıyorum" sözleriyle teşekkür etti.

Film, doğa ve insan arasındaki bağın derinliklerine inerken; insan psikolojisinin karanlık ve karmaşık yanlarını araştıracak.