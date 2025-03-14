Murat Yıldırım ve Eva Green aynı projede buluştu: Birlikte ilk kare
Murat Yıldırım ve dünyaca ünlü yıldız Eva Green'in başrolleri paylaştığı “Ağaçlar” filmi için hazırlıklar sürüyor. Yıldırım, bugün Eva Green'le setten ilk kareleri paylaştı.
Yönetmen koltuğunda Bahman Ghobadi’nin oturduğu, Martin Scorsese'nin yapımcı olarak katkı sağladığı “Ağaçlar” filmi, aralık ayı sonunda sete çıkmıştı. Bazı sahneleri Mardin'de çekilen filmin büyük bölümü tamamlandı.
Başrolleri Murat Yıldırım ve ünlü Fransız oyuncu Eva Green'in paylaştığı filmden ilk kareler geldi.
"SİZİNLE TANIŞMAK BİR ZEVKTİ"
Murat Yıldırım, rol arkadaşı Eva Green ile setten ilk kareleri takipçilerinin beğenisine sundu.
Ünlü oyuncu, paylaşımında, Green'e "Sizinle tanışmak ve çalışmak gerçekten bir zevkti. Kamera beni çekerken ne kadar odaklanmış olduğunu asla unutmayacağım. Hak ettiğiniz tüm ödülleri almanızı yürekten diliyorum" diye seslendi.
"BANA NELER YAPABİLECEĞİMİ HATIRLATTIN"
Murat Yıldırım, filmin yönetmeni Bahman Ghobadi'ye ise "Ve sen Bahman... Bana neler yapabileceğimi hatırlattın. Düşüncenizin berraklığı gerçekten ilham vericiydi ve sizden çok şey öğrendim. Muhteşem bir film olacağından hiç şüphem yok. Seni tekrar görmek için sabırsızlanıyorum" sözleriyle teşekkür etti.
Film, doğa ve insan arasındaki bağın derinliklerine inerken; insan psikolojisinin karanlık ve karmaşık yanlarını araştıracak.
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