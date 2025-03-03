Müslüm Gürses kabri başında anıldı: "Tek aşk her zaman Müslüm baba"

Arabesk müziğin önemli isimlerinden Müslüm Gürses ölümünün 12'inci yılında Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.Hayranları Gürses'in mezarının çevresini kırmızı beyaz karanfillerle ve posterlerle süsledi.



"KABRİNİ CENNET BAHÇESİ YAPTIK"



Gürses'in kabrini ziyaret eden Ercan Karasoy, "Müslüm Baba'nın vefatının 12’nci senesini bitirdi. Allah rahmet eylesin. Kendisi arabesk dünyasının babasıydı. Sevenleri olarak geldik, buradayız. Dün de buradaydık, çünkü İstanbul dışından gelen abilerimiz, arkadaşlarımız var, onlarla beraber acımızı yaşıyoruz. Müslüm Gürses ölmeden önce de kendisine ulaşamıyorduk ama değişen bir şey yok. Burada kabri başında, cennet bahçesi gibi yapmışız, inşallah ayrı dünyada da cennet bahçesindedir.

Dualarımız, hayır hasenatlarımız hep onunla beraber. Çocukluğumuz, gençliğimiz, yaşanmışlıklarımız ve şimdiki halimiz, yani bu sonradan olan bir şey değil. Sosyal medyada gördüğümüz bir şey değil. Biz bunu yaşayan insanlar olarak, çocukluktan arabalarda dinlerdik, tekstil atölyelerinde Müslüm baba çalıyordu. Acımız büyük, tarife, dile dökülemiyor. Allah rahmet eylesin tekrar" şeklinde konuştu.