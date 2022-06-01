'Mustafa Kemal’ın Sofya Yılları 1913-1915’ belgeseli Brüksel’de gösterime sunuldu

‘Mustafa Kemal’ın Sofya Yılları 1913-1915’ isimli belgesel, Avrupa Birliği’nin başkenti Brüksel’de gösterime sunuldu. Balkan harbinden sonra 27 ekim 1913 tarihinde Sofya askeri ataşeliğine atanan Mustafa Kemal’e, Ocak 1914 tarihinden itibaren Belgrad ve Çetine askeri ataşeliği görevi de tevdi edilmişti. Mustafa Kemal’ın Bulgaristan günlerindeki yakın arkadaşı Ali Fethi Okyar ise Sofya Büyükelçisi olarak atanmıştı. Bir önceki görev yeri Bulgaristan olan Türkiye’nin Brüksel Büyükelçisi Dr. Hasan Ulusoy’un Sofya’daki görevi esnasında başlattığı proje uzun bir çalışmanın ardından hayat buldu. Gazeteci Nahide Deniz ile yönetmen Ufuk Karakaş tarafından hazırlanan belgesel, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin Brüksel’deki temsilciliğinde gösterime sunuldu.

İş insanı ve filmin sponsoru Fikret İncebir’in hazır bulunduğu gösterimde Belçika ile AB’nin önde gelen kurumlarının temsilcileri, Türk kökenli siyasiler ve Belçika’daki Türk kökenli vatandaşlar katıldı.



'Mustafa Kemal’in Sofya yılları 1913-1915' belgeseli, Bulgaristan’ın başkenti Sofya’ya ilk Türk askeri ataşesi olarak atanan Kurmay Binbaşı Mustafa Kemal'in 1913 - 1915 dönemindeki çalışmalarına ve yaşamına dair bilgi ve belgelere yer veriyor.



Gerçek olaylara, arşiv belgelerine, Türk ve Bulgar akademisyenlerin ve araştırmacıların bilgi ve görüşlerine dayandırılan belgesel, Atatürk'ün, Sofya’da, Türkiye Cumhuriyeti için hedefledikleriyle, Türk-Bulgar dostluğunun temelini oluşturan katkılarına da ışık tutarak, davetlilerin beğenisini topladı.



Belgesel gösteriminin ardından, davetlilere Türk Mutfağı Haftası kapsamında Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı kitabından tariflerle hazırlanan Türk lezzetleri sunuldu. Resepsiyonda keman sanatçısı Gözde Sevdir tarafından gerçekleştirilen, Atatürk'ün sevdiği şarkılardan oluşan bir dinleti de yer aldı.