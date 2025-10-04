Mutluyuz'un devam filmi "Mutluyuz mu?" sete çıktı

Yönetmen koltuğunda Emrah Aguş'un oturduğu "Mutluyuz mu?" filmi sete çıktı. Çekimlerin başladığını İbrahim Büyükak ile Yasemin Sakallıoğlu sosyal medyadan duyurdu.

İbrahim Büyükak’ın hem senaryosunu yazdığı hem de Yasemin Sakallıoğlu ile başrolleri paylaştığı Mutluyuz'un devam filmi için heyecanlı bekleyiş başladı.

İbrahim Büyükak heyecanını "Haydi yolumuz açık olsun" sözleriyle paylaşırken; Yasemin Sakallıoğlu da "İlk set günü" diyerek poz verdi.

İLKER AKSUM DA KADRODA

"Mutluyuz mu?" filminde; sevgilileri tarafından terk edildiklerinde birbirlerine destek olma kararı alarak evlenen Ferhat ve Aslı, bu kez çocuklu olarak izleyici karşısına çıkacak.

Heyecanla beklenen filmde İlker Aksum da rol alacak.

