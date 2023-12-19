Muud’da 2023'te en çok dinlenen şarkılar belli oldu

Dijital müzik platformu Muud, yılın en çok dinlenenlerini "Muud Look 2023" listesiyle açıkladı. Platformda; 2023’ün en çok dinlenen ve indirilen şarkıları, sanatçıları ve albümleri ile kullanıcıların en çok tercih ettiği müzik listeleri belirlendi.



2023’ün en çok dinlenen albümü Serdar Ortaç Şarkıları, Vol. 2

Serdar Ortaç’ın sevilen parçalarının çeşitli sanatçılar tarafından seslendirildiği Serdar Ortaç Şarkıları, Vol. 2, 2023 yılında yerli albümler kategorisinde zirvede yer aldı. 2023 yılında platformda en uzun süre zirvede kalmayı başaran alternatif rock grubu Dedublüman oldu. Bu sene en fazla dinlenen şarkı Simge’nin Aşkın Olayım parçası olurken, en çok dinlenen yerli sanatçı listesinde Semicenk ilk sıraya yerleşti. En çok dinlenen yerli rap sanatçısı Motive, en çok dinlenen rock sanatçısı Teoman olarak belirlendi. En çok dinlenen arabesk sanatçısı ise arabeskin babası Müslüm Gürses oldu.



YABANCILARDA ŞAMPİYON TAYLOR SWIFT

Platformda 2023 yılının en çok dinlenen yabancı sanatçılar listesinde şampiyon Taylor Swift olurken Rema ve Selena Gomez - Calm Down parçası en çok dinlenen yabancı şarkılar kategorisinde liderliği elde etti. Yılların eskimeyen ismi Eminem, en çok dinlenen yabancı rap sanatçılar arasında zirveye ismini yazdırdı. 2023 senesinde Muud kullanıcılarının en çok tercih ettiği yerli-yabancı listelerinde ise “Yerli Yeniler” birinci oldu.



En uzun zirvede kalanlar



Dedublüman - Belki (Akustik)

Burak Bulut, İrem Derici, Kurtuluş Kuş - Alev Alev

Semicenk - Masal Gibi

Emir Can İğrek - Kor

Semicenk - Hangi Yüzüne Konuşacağım

Madrigal - Seni Dert Etmeler

KÖFN - Bi' Tek Ben Anlarım

Mabel Matiz - Fırtınadayım

İrem Derici - Yaz Gülü

Zeynep Bastık - Ara

Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut - Sargı

Semicenk - Unutmak Öyle Kolay Mı Sandın

Müslüm Gürses - Seni Yazdım

Ayaz Erdoğan - Hep Mi Ben

İkilem - Aç Bu Şarkıyı

Mavi Gri ve Ahmet Hatipoğlu - Ölümle Yaşam Arasında

Simge - Aşkın Olayım

Mert Demir ve Mabel Matiz - Antidepresan

Tefo ve Seda Tripkolic - Le Le

Lvbel C5 ve Güneş - NKBİ X YAPAMAM [Remix]

