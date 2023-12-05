"Müze Kiti" projesi UNESCO'nun himayesinde verilen Uluslararası Ödül'ün sahibi oldu

MÜZE KİTİ PROJESİNDE 8 MİLYONUN ÜSTÜNDE ÖĞRENCİYE ULAŞILDI

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı desteğiyle 2019'dan bu yana sürdürülen projede Topkapı Sarayı, Pera Müzesi, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi, Göbeklitepe ve Troya Müzesi için müze kitleri üretildi.



Proje kapsamında hazırlanan eğitim kitleri, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Platformu üzerinden 2020 yılından bu yana 205 binin üstünde devlet okulu öğretmenine ve 8 milyonun üstünde öğrenciye ulaştırıldı.



Ziyaretçi kitleri ise yerli ve yabancı ziyaretçilere yönelik olarak Türkçe ve İngilizce hazırlanıyor. Bu kitlerle kültüre meraklı tüm dünya vatandaşlarına ulaşabilmek ve Türkiye'deki kültür turizmi deneyiminin kalitesinin artmasına ve değerlenmesine katkı sağlamak hedefleniyor.



Müze Kiti projesi dışında, 5-10 yaş aralığındaki öğrenciler için UNESCO Dünya Mirası Eğitim Programı vizyonu ile uyumlu olarak Kültür Kaşifleri Projesi de hayata geçirildi.



Kültürel ve doğal miras bilincinin erken yaşlarda edinilmesinin, bu mirasın korunması ve yaşatılmasına yönelik atılacak önemli bir adım olduğu anlayışını benimseyen eğitim programı, öğrencileri, kültürel ve doğal miras kavramlarını tanımaları ve anlamaları, çevrelerindeki miras ögelerini fark etmeleri ve bu ögelerin değerini bilerek korumaları konularında da bilinçlendirmeyi amaçlıyor.